據新華社報導，美東當地時間2022年9月23日，中國國務委員兼外長王毅在中國常駐聯合國代表團駐地會見美國國務卿布林肯。王毅強調台灣問題是中國核心利益中的核心，從不含糊；布林肯重申美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」。

王毅說，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。中美關係正處於關鍵當口，亟需雙方本著對世界、對歷史、對兩國人民負責的態度，建立兩個大國正確相處之道，推動兩國關係止跌回穩。

王毅重點針對近期美方在台灣問題上的錯誤行徑全面闡述了中方的嚴正立場。強調台灣問題是中國核心利益中的核心，在中國人心中的分量重如泰山。維護國家主權和領土完整是我們的使命所在，從不含糊。

王毅提醒，美方在台灣問題上對中方是有明確政治承諾的。遠有中美三個聯合公報，近有美本屆政府多次表示不支持「台獨」。但美方的行動卻與此背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出了十分錯誤和危險的信號。

王毅呼籲，美方應原原本本回歸中美三個聯合公報和一個中國原則，乾乾淨淨重申一個中國政策，清清楚楚表明反對各種「台獨」分裂活動。

王毅強調，台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。和平解決與「台獨」分裂水火不容。「台獨」活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑。

王毅強調，中美兩個大國既有共同利益也有深刻分歧，這一點不會改變。雙方從接觸第一天起，就知道是在和制度不同的國家打交道，這並未妨礙雙方基於共同利益開展合作，也不應該成為中美對立對抗的理由。

王毅呼籲，希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸凌。要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

布林肯表示，美中關係當前處於困難時期，推動雙邊關係重回穩定軌道符合雙方利益。兩國以往曾成功管控分歧，美方願同中方坦誠溝通對話，避免誤解誤判，找到前行道路。布林肯重申美方不尋求打「新冷戰」，一個中國政策沒有改變，不支持「台獨」。

雙方還就烏克蘭局勢等交換了意見。雙方認為會晤是坦誠、建設性和重要的，同意繼續保持溝通。