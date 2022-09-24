大陸女星孫茜飾演《後宮甄嬛傳》「槿汐姑姑」一角走紅，2013年和富商男友蔡遠航結婚，並於2017年在美國生下兒子，夫妻倆還曾上節目曬恩愛，幸福模樣令人稱羨，不過近來網路瘋傳她在微信朋友圈提到遭「家暴」的截圖，還講到「孕期都還遭毒手」，掀起網友熱議。

有網友在微博上傳一張截圖，標題寫著「孫茜被家暴了.....(槿汐姑姑)」，疑似孫茜的帳號在朋友圈上傳腿部有瘀青的照片，接著表示：「果然，家暴只有一次和無數次。孕期家暴、哺乳期家暴，你怎麼下得去手的？！你告訴我！」語氣中不難看出在控訴老公惡行，立刻引起網友好奇：「不是還上節目還秀恩愛嗎」。

微博瘋傳疑似孫茜遭家暴受傷的照片。(微博)

孫茜凌晨在微博發文澄清此事，她表示在朋友圈發了一條關於對家暴的看法，沒想到引發大家關切，為了避免更多誤會，她解釋照片中受傷女性並非自己，而是認識的人，會曬出照片是想警示施暴者，停止對受害者的傷害，包括家暴後的冷暴力，也會持續關注事件進展，強調自己和家人相當反對家庭暴力。

孫茜發文澄清照片中受傷女性並非自己，而是認識的人。(孫茜微博)

孫茜表示引起大家擔憂感到抱歉，也期望所有女生在婚姻中，都能被善待，網友們也紛紛留言：「家暴只會是0次和N次！绝對不能容忍」、「家暴太恐怖！身處地獄般，只是自救」，但也有不少人認為她太不謹慎，造成外界誤解，怒斥：「想上熱搜還是啥?公眾人物發圈這麼不谨慎，既然發時不說明是你認識的人遭家暴，故意讓大家關注你嗎」、「因為没有熱搜，所以出來澄清」。