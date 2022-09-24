家家有本難唸的經，一名人妻透露，老公的表妹還在念大學，某天接觸到確診者，怕影響到室友，因此希望能借住在他們家一陣子，老公當下就決定從桃園開車南下去台南接表妹，來回折騰了一晚，原PO先回房哄孩子睡覺，但等了許久都不見老公回房，去客廳找對方卻看到讓她後悔終生的畫面，原來老公和表妹竟以「女上男下」的姿勢在客廳激戰，讓她超傻眼，也引起網友熱議。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，老公的表妹在台南念大學，目前與室友一起合租，某天表妹突然打電話說自己接觸到了確診者，怕造成室友的困擾，所以不敢回去宿舍睡覺，無奈之下只好求助原PO的老公。而她與老公最近剛好在桃園買房，樓上還有間空房能提供給表妹居家隔離，因此老公決定要開車南下去「拯救」表妹。

女網友指出，去台南接表妹的那天，剛好女兒排到診所的治療課，由於她已經懷孕37周，挺著大肚子帶著兒子與女兒去診所很不便，因此希望老公可以接送他們，怎料，卻因為表妹的事打亂一切，因此她決定取消治療課程，先和老公南下去接表妹，且因為擔心老公獨自開夜車去台南很危險，因此決定帶著孩子們一桐前往，怎料，她自認為貼心的舉動，卻被老公反問幹嘛跟去，也導致兩人關係很僵硬。

女網友說，老公以時速140公里的速度狂飆到台南，完全不顧車上有小孩和孕婦，而這樣失常的行為讓她突然很懷疑，先生和表妹是不是有「不尋常」的關係？抵達台南後，聽到老公對表妹寒噓問暖「你怎麼不說話？不用怕傳染給我們沒關係，我們前陣子確診過了，有無敵星星，沒事的！」然後回去的路上穩穩地開車，沒有飆車或鑽車，讓原PO爆氣直呼「我們的命不是命 表妹的才是？」

女網友指出，抵達桃園以後，因為時間很晚了，她想著要哄孩子入睡就走在最前面進門了，怎料，孩子疑似是在車上睡太飽了，怎麼哄都不肯睡，而她也遲遲等不到老公回房，便抱著小孩下去看看，結果映入眼簾的卻是真槍實彈的A片情節，兩人在客廳中翻雲覆雨，以女上男下的姿勢，在她所購買的沙發上發生不可思義的亂倫情節，而兩人發現她的存在後，立刻拉來棉被擋住裸露的軀體。

女網友坦言，她發現亂倫情節以後，手顫抖著要打給婆婆告狀，但先生卻急忙跑過來阻止，還希望原PO可以幫忙隱瞞，接著便坦承大約中秋節的時候，他就開始和表妹發生性關係。後來她還是私下打給婆婆告知了此事，而公婆也立刻趕來興師問罪。可惡的是，先生竟一肩攬下所有的錯，而表妹則一臉委屈地站在一旁，讓她看了怒火中燒，認為此事的發生若非雙方都有意，怎麼可能會發生？

女網友也說，事後老公不斷地道歉，盼能祈求她的原諒，也一直強調不想離婚，但她無法理解，如果真的愛著這個家，當初就不應該也不會想做這個事，而她如今只要打開家門就能回憶起那天所見的場景，讓她很迷網不知道該怎麼做才好。

曲折離奇的情節引起網友熱議，「老公也太敢了吧！好噁」、「趕快錄音，然後離婚」、「離婚吧！外遇只有零次或是無數次」、「根本不把你放在眼裡欸，還在開放的客廳直接」。不過，也有人看了驚呼說，這與電視劇犀利人妻的情節也太像了，因此也有部分網友質疑，原PO這篇是不是幻想文，整個事情扯到很像在唬爛。