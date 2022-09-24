奧地利智庫報告指出，匈牙利是歐盟最「穩定」的政府，自2010年以來一直是執政匈牙利總理奧班（Viktor Orban）的青民盟（Fidesz），而西班牙、保加利亞和義大利近年來都經歷了政黨聯盟薄弱和政府定期更迭的結合，在其「歐盟不穩定指數」中被列為政治波動最大的國家。

據歐盟專業媒體《歐洲動態》（EurActiv）23日報導，總部位設於奧地利維也納管理顧問諮詢公司Pantarhei整理的一份數據將匈牙利列為其「歐盟不穩定指數」（EU Instability Index）的最後一名，表示出政權最穩定，再往回推的話則是塞浦路斯、立陶宛、盧森堡和德國。

這項指數主要基於各國政府中有多少個政黨，以及在過去2屆國內議會任期期間，發生了多少次政黨輪替，而歐爾班在匈牙利的政治主導地位使他的政黨青民盟贏得了決定性的多數，在過去4次大選中，優勢議會席次鞏固了他的政權。

然而，上週歐洲議會批准了一項決議，指出匈牙利已成為「選舉專制的混合政權」（hybrid regime of electoral autocracy），不能再被視為完全民主。

而其他會員國，Pantarhei的分析表明，整個歐盟集團的政府都難以維持一個完整的任期。「這導致了一種看似一直在轉變的狀態，各國每個政黨幾乎一直處於選戰模式。這限制了他們回答重大、緊迫的政治問題的能力，」

這份數據指出了歐盟27個成員國中，有21個國家在最後2屆國內議會任期期間的發生政黨輪替，其中保加利亞政黨輪替了4次、奧地利和義大利政府政黨輪替了6以及羅馬尼亞的7次。 整個集團的政治動盪程度越來越高，左右翼的民族主義和民粹主義政黨的崛起，以及人們對左、右溫和政黨的支持聲量崩潰。