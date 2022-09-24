澳門特區政府公布，將向已收取第3輪抗疫電子消費券的澳門居民，每人發放8000澳幣（下同，約合台幣3萬1000元）生活補貼，使用期由10月28日至明年6月30日，每日最多使用300元。補貼金額將自動注入居民在消費券計劃指定的行動支付工具或消費卡，無需再登記。 估計此次生活補貼會動用約59億元（約合台幣232億元）抗疫援助金。

澳門行政法務司司長張永春預計，電子消費券計劃連同生活補貼計劃，可為澳門帶動超過100億元的消費額，除了惠及居民，亦起到提振澳門內需、帶動經濟復甦等作用。