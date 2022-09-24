據美國之音報導，在與中國這一亞洲經濟強國的外交關係持續緊張之際，加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示，加拿大周五(9月23日)任命詹妮弗·梅(Jennifer May)為該國第一位女性駐華大使，該職位自去年12月以來一直空缺。

杜魯道在一份聲明中說，詹妮弗·梅是一位擁有30年經驗的資深外交官。 她最近擔任過加拿大駐巴西大使，在其職業生涯中曾在駐北京和香港的加拿大使團工作。

杜魯道說：「梅女士將領導加拿大在捍衛民主價值觀、人權和法治方面的重要工作。她的工作將是推進加拿大在加中關係中的優先事項的關鍵。」

2019年，加拿大任命另一位職業外交官克爾斯滕·希爾曼(Kirsten Hillman)為該國首位女性駐美大使。

周四，加拿大外交部長梅拉妮·喬利(Melanie Joly，又譯趙美蘭)在紐約舉行的外交官會議上表示，她將「很快」提出一項新的印太戰略，旨在就貿易和氣候變化議題與中國進行接觸，同時在關鍵礦產等其他領域展開競爭，並在人權問題上直接面對中國。

最近，加拿大議員訪問台灣的計畫以及一艘加拿大護衛艦穿越台灣海峽的行動引起了北京的不滿，但加拿大和中國之間的局勢多年來一直高度緊張。

今年5月，出於國家安全考慮，加拿大禁止使用中國華為技術公司的5G設備。杜魯道曾在2019年推遲做出有關華為的決定。當時，在中國被指控從事間諜活動的加拿大人的命運變得更加明朗之前，他不願意採取行動。

繼加拿大於2018年配合美國要求拘留華為高管孟晚舟後，北京以間諜罪名逮捕了兩名加拿大人。僵局於2021年9月結束，在美國聯邦檢察官與孟晚舟達成協議後，三人都獲得釋放。