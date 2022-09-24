日本傑尼斯團體「KAT-TUN」前成員田中聖於22日開庭審理吸毒案件，他過去已曾因吸毒遭逮捕2次。6月被判緩刑後，又因再次吸毒遭警方逮捕，22日開庭審理時，只見他身著黑色西裝出庭，對於檢方指控全數認罪。

田中聖過去為團體「KAT-TUN」的成員之一，2013年因嚴重違規被傑尼斯解約離開團體，後組成樂團INKT並擔任主唱。也在經營YouTube頻道田中家ch【田中聖】，因酷帥長相以及RAP的嗓音捕獲不少少女芳心。然而，他坦言無法負荷獨立演藝工作的高壓，對於未來感到相當不安，開始踏上接觸毒品的不歸路。

據日媒報導，田中聖曾於1月30日在名古屋某間酒店留下毒品，2月24日又於同市的商務旅館內使用毒品，當天以現行犯被警方逮捕，6月20才獲判緩刑，豈料，判決結束後沒隔幾日，又再次因吸食毒品被抓，於法庭上穿著一身黑色裝扮的田中聖，承認對起訴書的內容「毫無疑問。」

過去田中聖吸毒遭逮，曾在YouTube頻道上向粉絲道歉，表示自己背叛了相信自己的人感到相當愧疚，並誠摯地鞠躬道歉，未料再次吸食毒品的消息爆出，又掀起網友一波討論，紛紛留言表示「必須要進入監獄矯正」、「希望認真在監獄中考慮康復問題」、「身邊人的支持很重要，如果身邊有好朋友和熟人對你回歸社會很重要。」

田中聖於YouTube頻道上向粉絲道歉。（圖／翻攝自YouTube）

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