新華社24日報導，中國代表23日在聯合國人權理事會第51屆會議發言，反對有關國家對白俄羅斯實施單邊制裁，反對以人權為藉口干涉白俄羅斯內政。

中國代表表示，中方尊重白俄羅斯人民根據本國國情自主選擇的發展道路，讚賞白國在人權領域取得的進步；堅決反對國際關係中動輒使用單邊制裁或以制裁相威脅，反對外部干涉白國內政。一些國家無視白國人民因遭受單邊強制措施無法充分享有所有人權的事實，無視白政府為促進和保護人權所作努力和取得的成績，也無視當事國強烈反對，執意要求人權理事會延長涉白機制授權，有關做法是典型的將人權問題政治化，嚴重加劇了人權理事會的對抗性。

中國代表表示，人權理事會和人權高專辦應摒棄「雙重標準」，堅持客觀公正原則，不應採用未經證實的虛假資訊對發展中國家進行無理指責，更不應淪為一些國家整治別國的政治工具。中方呼籲人權高專辦充分尊重白政府提供的權威資訊，敦促有關國家停止對白單邊制裁，為白經濟社會發展和人民享有人權發揮建設性作用。