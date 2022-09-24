一名外送員分享，最近接到一張訂單，去到餐廳的時候竟被告知還要等15分鐘，本來覺得很傻眼，下秒看到現場竟有一群火辣可愛的店員在跳舞，讓他瞬間覺得這個等待時間超級可以，但陪同她外送的女友卻越看越不爽，影片引起網友討論，不少人大讚優質，等一個小時也等。

一名男網友昨在臉書社團《外送員的奇聞怪事》上分享說，最近跑外送接到美式餐廳Hooters的訂單，到了現場發現還要再等15分鐘才能拿餐，對於時間就是金錢的外送員來說，多花時間等待本是件鳥事，但原PO看到一個畫面卻驚呼「我覺得很可以！為什麼後座女友在不爽？」

從影片中可見，一群穿著貼身小背心與超短熱褲的辣妹，在餐廳裡面活力無限的跳舞搖擺，好身材讓人大飽眼福，性感可愛的舞姿，除了擄獲客人的心，也讓在旁等待外送餐點的外送員看的是津津有味。

貼文引起網友討論，「等等到，這也太香了吧」、「那一間真的讚，光那個短褲就香爆」、「最優質的拖餐店家、「這家餐廳真的讚，妹子很讚，還可以看呼拉圈表演」、「我也超愛去這家取餐的」、「這家超讚！等一個小時我也等」。

另有眼尖網友則問說，為何接這間餐廳的單可賺255元這麼多，不少資深外送員回應說，應該是因為等待餐點的時間過長，被很多人棄單以後，一直加錢才會這樣。