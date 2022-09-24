女星林子瑄（前藝名：林芷萱、林子萱）過去因外型被封為「小林志玲」，現年44歲的她2011年和劉至翰結束3年婚姻，兩人分道揚鑣後，林子瑄近年經營自己的直播事業。今(24日)週刊報導，林子瑄因疫情近兩年幾乎零收入，最近終於有電影邀約上門，她表示因為喜歡劇本，作品又屬公益性質，會將6位數酬勞也全數捐出做善事，自己一毛不留。

林子瑄早年演出《戲說台灣》系列、《世間情》等走紅，她有過兩段婚姻，2006年帶著大兒子嫁給補教名師楊正，隔年離婚，2008年她梅開二度嫁給劉至翰，生下一子後疑因男方花心而婚變，而劉至翰後來另組家庭，3年前傳出離婚，原因疑似又與男方和其他女子過從甚密有關，當時林子瑄沒正面回應，只表示：「不知道要說什麼」。

林子瑄近年忙從事直播工作養家。（圖／翻攝自林子瑄Star Bella臉書）

恢復單身數年，林子瑄去年受訪被問到感情生活，她坦言有追求者，但她已經是婚姻絕緣體，且因已經更年期無法懷孕了，一個人單身生活比較逍遙自在。據《鏡週刊》報導，林子瑄指出，自己的國外代購生意因為疫情「這兩年幾乎零收入」，而且工作團隊都解散了，最近半年才開始整頓平台，觀眾人數從10人回漲到2千多人，讓她一度感動紅了眼眶。

林子瑄（右2）近期接拍公益電影。（圖／翻攝自林子瑄Star Bella臉書）

雖然代購事業碰壁，林子瑄還好今年有接到兩個代言，生活還算過得去，10月她打算重返韓國，呼籲客人要鎖定她的平台，而她最近還接下公益電影《日落日昇》重回演員身分，因拍攝時間只有10天，加上喜歡劇本，她便欣然答應接拍，更決定全數捐出6位數片酬，把愛傳出去。