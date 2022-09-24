綠營猛攻高虹安民調不增反減 醫1句話突破盲點：年輕人很賭爛

九合一選舉年底舉行，各黨近期砲火猛烈，民眾黨新竹市長候選人高虹安也因論文爭議被綠營猛攻，醫師蘇一峰對此發文表示「和醫界內鬥有87分像」。而他近日也特別接受本網專訪，分享自身對於選情的看法，他認為「為什麼民眾黨支持度突然衝上來，因為這些賭爛民進黨的人，又不好意思說要支持國民黨，就說支持民眾黨」。

蘇一峰表示，今天不是因為我們要出來選舉，就要挖到他家祖墳，檢視這個人的品德、資歷、能力是否符合候選人，大概就打到這邊，當然有些重大醜聞這些也可以打，但若打到一些很無聊的，什麼學歷、態度，套句前衛福部長陳時中的話，「大可不必」，「其實越這樣子打，我們這些年輕選民、中年世代，看了會有點不舒服，繼續打下去，看起來年輕選票會一直掉，因為大家看了很不爽」，會覺得工作是要看能力、學問、資歷，而不是挖東挖西。

怎麼看近期民進黨民調下滑？蘇一峰分析，現在看到年輕人的確開始翻轉他的想法，不然其實以前年輕人挺綠是大多數，現在大概一半一半，對這個環境的選舉風氣感到灰心，它（民進黨）還不改的話，相信會有更多的年輕人會掉、會流失，那這些流失的年輕人其實你看很有趣，現在年輕人支持國民黨是有點丟臉的事，會說不出口，所以你看為什麼民眾黨支持度突然衝上，「因為這些賭爛民進黨的人，又不好意思說要支持國民黨，就說支持民眾黨，現在看起來的確是民進黨明顯下降、民眾黨衝高，這現象也蠻有趣的」。

那這些人會不會在最後選舉前歸位呢？蘇一峰認為「有可能」，但要看民進黨最近有沒有矯正選風，「民眾是一種賭爛的感覺，覺得國民黨做不好就算了，可你民進黨做不好不能罵，國民黨以前我們罵他罵很爽，然後民進黨變成做錯了不能罵，民眾不喜歡這種沒有自由的感覺，現在民進黨最大問題是仇恨值在升高，跟陳時中一樣」。