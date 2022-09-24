中信兄弟24日移師新莊與富邦悍將交手，原訂推出洋投泰樂先發，但在昨晚賽後突然做出人員異動，改由今年選秀會首輪指名的鄭浩均先發，兄弟球團表示，是因為泰樂23日反應身體有狀況，因此做出更動。

兄弟結束與樂天桃猿3連戰後，今天將碰上富邦，昨天賽前雙方公布隔天先發投手，原本兄弟推出洋投泰樂，要碰上富邦安得勝，結果在深夜時聯盟公告兄弟更換先發投手。

兄弟球團回應，泰樂23日反應身體有狀況，原定24日先發投手改成鄭浩均，至於詳細原因則要等到總教練林威助賽前做說明，今天也將是鄭浩均中職初登板。

上週六才度過25歲生日的鄭浩均是兄弟今年選秀會首輪指名，今年他遭到道奇隊釋出後曾短暫加入獨立聯盟，後來決定回台發展。鄭浩均披上黃衫後先隨二軍訓練，並在二軍出賽5場，有2場先發3場後援，共投11局、吞下2敗，自責分率4.91。

富邦則是同樣由安得勝先發，初登板因隊友失誤加上被打8支安打，僅投0.2局狂失9分（1責失），今天再次登板，而日前總教練丘昌榮表示，安得勝的表現牽動洋炮卡洛斯能否上一軍，若是安得勝今天依舊表現不佳，就會拉上卡洛斯提升打線火力。