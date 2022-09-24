塞爾提克24日針對總教練烏度卡出軌女職員遭到禁賽一整季召開記者會，身為前教頭的塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯清楚表態，他不會重新出山執教，「肯定不會！從長遠角度來看，喬馬祖拉是我們最佳人選，他是一個有才華的人，我信任他的領導能力。」

史蒂文斯的說法也得到塞爾提克老闆格羅斯貝克的證實，格羅斯貝克強調，關於這次烏度卡出軌事件，塞爾提克第一時間就聘請律師調查，「烏度卡的禁賽將到明年6月30日，我認為這次禁賽是有充分理由與適當的，也有大量事實支持的，烏度卡也接受處分。」

格羅斯貝克表示，烏度卡至少違反兩項球隊紀律，這次的禁賽絕對會帶給他很大的經濟損失，「因為涉及隱私，所以我們不會透露烏度卡被禁賽的真正主因，他很感激我們球隊處理這件事情的方式。」

史蒂文斯透露塞爾提克確實有增加教練團的計畫，但現階段還沒過多討論，「第一次聘請喬馬祖拉擔任我們助教，我們已經徹查他是否出現過違法行為，所以我相信他，他會帶給塞爾提克光明的未來。」塞爾提克也在今天宣布賈林納利、羅伯特威廉斯兩名主力成功進行左膝手術，