民進黨立法院黨團日前行文資策會，要求3日內提供民眾黨立委高虹安任職期間的相關資料；黨團總召柯建銘表示，資策會當時說高沒侵權，在法律上站不住腳。國民黨台北市前議員羅智強則直呼「民進黨瘋了」，痛批綠營沒資格侵犯個人隱私、根本自以為是「太上司法官」，可見權力使人瘋狂。此說法引熱議，約2萬人湧入按讚，網友更大喊：「民進黨到底多怕高虹安當選？」

面對民進黨索取相關資料，民眾黨立委蔡壁如昨（23）日直批民進黨團總召柯建銘「你瘋了嗎？」羅智強則在臉書發文回應：「我要說的是，蔡壁如，妳錯了，不只是柯建銘瘋了，是整個民進黨都瘋了。」

羅智強表示，人在美國的他，於美國時間早上5點剛醒來，就看到助理傳了這份民進黨公然清算高虹安的公文，他在群組裡的第一個問題是「這是真的嗎？」因為實在太離譜、難以置信，害他第一時間還懷疑助理傳了一個假消息。

對此，羅智強抨擊，民進黨為了打高虹安，從「戰抄襲」變成「戰態度」，從「打抄襲」變成「打補習」，卻在在證明一件事情：「高虹安不是林智堅，高虹安不是蔡英文，高虹安的學位經得起檢驗。」但沒有最離譜只有更離譜，民進黨再出招，要「自家的立法院」直接清算清查多年前高的就業記錄，民進黨根本自以為是「太上司法官」，連司法機關都不能這樣輕易的侵犯個人隱私，民進黨憑什麼？由此可見，權力使人瘋狂，而民進黨的瘋狂更驗證了「絕對的權力，使民進黨絕對的瘋狂」。

這篇文章獲得約2萬人按讚、超過1500則留言與破800次分享，反應熱烈。網友紛紛表示：「民進黨到底多怕高虹安當選？」「民進黨現在反應多大，就證明他們有多怕」、「民進黨為了打擊對手，已經無所不用其極，非常可怕」、「太離譜了吧！」「民進黨真的瘋了」、「早就瘋了！只是現在秒被看穿」、「自從上了失智列車後集體發瘋」。