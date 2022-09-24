台中一名女子小美（化名）控訴友人小明21年來不斷違反她的意願，強行逼迫她在各種地點發生性行為或口交，她將歷次性行為之時間、地點、行為模式逐一記載在日記中，次數高達154次，向小明提告。檢察官將小明不起訴處分，她聲請再議仍被駁回，她又向台中地院申請交付審判，法官審後認為，小美提出的事證不足以證明違反其意願，因此駁回她的聲請交付審判。

據判決書指出，小美表示在2000年間認識小明，雙方並未交往成為男女朋友，但對方就在摩鐵、學校宿舍、飯店、住所甚至是野外強迫她發生性行為，甚至在高速公路行駛間也要求她口交，與友人到日本遊玩期間也不放過，以上位者之姿態對小美呼來喚去，以滿足個人私慾。小美曾對小明說「你有經過我同意嗎？」，但對方卻回答「X妳還需要妳同意？」，強行硬上逼她就範，絲毫不尊重她的個人意願。

檢察官認為小美自訴遭小明強制性交後，卻未利用脫離機會，即刻報警或向人求救，亦未拒絕與小明碰面，甚至仍多次與其前往飯店投宿、偕同他人共赴日本旅遊，2度將小明不起訴處分。

小美聲請交付審判表示，小明每次性行為後均會湮滅證據，且如果自己是自願與小明發生性行為，她豈會將歷次性行為之時間、地點、行為模式等154次性接觸逐一記載。

但法官認為，不排除有部分人存有一種書寫「性愛日記」之特殊癖好，小美所提供之單一、片面指訴，在無其他客觀證據的情形下，無法證明小明有以強暴、脅迫小美發生性交行為，因此故縱使小美每次都詳細記載與小明發生性交行為之時間、地點、方式，亦不足以證明各次性交行為乃違反聲請人之意願，因此駁回她的聲請交付審判。