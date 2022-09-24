女星楊晨熙曾在兒童台擔任「果凍姐姐」，2016年轉戰戲劇、節目通告及經營副業，賺了3間房產、2輛名車，可說是相當有生意頭腦，近來上節目《小明星大跟班》時，分享當年參加兒童台徵選內幕，更爆料當時面試被問到的第一個問題，並非是「愛不愛小孩」，公布答案時讓全場都傻了眼。

楊晨熙表示去兒童台參加面試，才知道徵選首要條件並非如外界所想「你愛小孩嗎」，而是「你家有錢嗎」，這讓主持人Sandy（吳姍儒）相當疑惑，楊晨熙解釋因為做這工作真的賺不到錢，害怕入選者因為沒有固定收入後，反倒控告公司，或者是雙方會產生不必要的糾紛，另外一外來賓「泡泡哥哥」則是補充：「也會問說十年後想要做什麼」，讓所有人都難以置信。

談到收入部分，「奶油哥哥」表示為了入行，一開始都會表示是小康家庭，想說可以憑藉熱情進兒童台工作，沒想到入行後，才發現熬得相當辛苦，有時候口袋拉出來只剩5塊錢，「泡泡哥哥」則表示入行前兩年是沒有任何費用，甚至還要當工讀生出苦力，絕對非外界想像般那麼光鮮亮麗。

楊晨熙之前上其他節目時，也曾透露兒童台哥哥姐姐超愛比較，小至化妝時間、大至薪水差異都要比，有時候就連分鏡表比誰的露面時間比較多也要抱怨，常常搞到電視台業務都得出馬排解糾紛。