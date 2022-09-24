A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional tennis player. pic.twitter.com/g0LcBU8PeJ — Sam Street (@samstreetwrites) September 23, 2022

英國倫敦O2體育館24日迎接傳奇費德勒（Roger Federer）的最後一戰，在這個重要的日子又出現抗議人士鬧場。費德勒雙打開賽前的幾場單打賽，其中西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、舒瓦茲曼（Diego Schwartzman）的比賽遭到一位男子闖入，他點火焚燒自己的右前臂並大聲哀嚎，被安全人員抬出場，送醫無大礙，隨後遭警方逮捕。

西西帕斯說：「他不知從哪兒冒出來的，我不知道發生什麼事。我從沒在場上見過這種事，我希望他沒怎樣。」西西帕斯更擔憂場地受到影響，不想看到場地留下痕跡妨礙他比賽，要求清理乾淨。

該名抗議男子的上衣寫著「End UK private jets（終止英國私人噴射機）」，被認為是個環保嬉皮，英媒《太陽報》毫不客氣稱他為「一個白癡」。他抗議的是私人噴射機增加溫室氣體的問題，相較商業航班，私人噴射機由於搭乘者較少， 近年被環團人士指控為全球暖化的殺手之一。

職業網球出於賽事需要，選手必須不斷在全球各地移動，包括今日的主角費德勒以及另一位天王喬柯維奇（Novak Djokovic）都是賴佛盃出動噴射機接送，這個抗議行為也不會是最後一次。當時距離費德勒的雙打還有一段時間。警方以加重擅闖罪的嫌疑逮捕抗議者。