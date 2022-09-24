29歲趙姓女子怕被巫姓老公家暴，偷偷打開巫男手機內Google Maps「位置資訊分享」功能監看行蹤，還洋洋得意向巫男的江姓友人炫耀「抓姦神器」有多好用。巫男得知後大發雷霆，氣得鬧離婚還提告。高雄地院認為趙女行為不具法律上正當理由，依妨害祕密罪判她4月，得易科罰金，可上訴。

趙女和巫男2人2021年1月結婚，婚後趙女想掌控巫男行蹤，趁巫男不注意，打開其手機內的Google Maps，開啟「位置資訊分享」功能，指定自己的帳號可以獲取巫男最新的位置，還設定無限時瀏覽，等同全天候監控巫男行蹤。

該App的「位置資訊分享」功能選項有二，一為「持續1小時」，另一為「直到手動關閉這項設定為止」。使用者若選擇後者，等同持續分享最新最位置給指定聯絡人。

趙女全程掌控巫男行蹤，還向巫男江姓友人炫耀此事。2021年5月江男和巫男吃飯時，良心不安，特地借用巫男手機，發現趙女還持續追蹤巫男定位，私自關閉該功能，隔月還向巫男坦承知道此事，巫男氣得和趙女大吵一架、鬧離婚還報警提告。

趙女坦承未經巫男同意就偷偷開啟巫男手機該功能，但她辯稱，是因為巫男會家暴她，她想知道老公何時出現才偷開定位。

法官認為，趙女不能因被家暴的理由，就透過手機監控巫男行蹤，監控需建立在法律授權之上，趙女的行為顯有輕重失衡的情形，不構成法律上的正當理由，最後依妨害祕密罪判她徒刑4月，得易科罰金，可上訴。