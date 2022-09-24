大陸女星趙露思以《傳聞中的陳芊芊》爆紅後，戲約不斷，多次在甜蜜愛情劇中有出色表現的她，被粉絲們封為新一代甜寵劇女神。近日，趙露思在微博中曬出一組九宮格生活照，俏皮比心的動作，不自覺地露出纖細腰身，引發網友爭相告白。

趙露思在古裝劇《傳聞中的陳芊芊》一邊與歡喜冤家男主角鬥智鬥勇，保全小命，一邊又不自拔地戀上機智果敢的男主角，情緒間的微妙拉扯，讓她於劇中展現多樣的魅力。在演藝圈中嶄露頭角後，她也接連出演多部作品的女主角。在《星漢燦爛·月升滄海》中，和吳磊組成「吳露可逃CP」讓粉絲為之瘋狂，近期也正籌備新劇《偷偷藏不住》，帶來校園中的青澀戀情。

擅長演甜蜜愛情劇的趙露思，楚楚可憐的大眼睛，配上微肉的小臉，清純甜美的笑容，完全是標準女主角的外貌，被粉絲們封為新一代甜寵劇女神。近日，趙露思的微博更新了一系列生活照片及影片。照片中，可見她勾腳比心，露出迷人腰身線條；接著背對鏡頭，站立在滑板上，展現英氣逼人的自信。

趙露思展現多樣魅力。（圖／翻攝自趙露思微博）

趙露思備受讚賞的不只她的美貌，親切親民的性格也成為她「圈粉」的魅力之一，先前在網路上曾流傳一段影片，她看到一位女粉絲被拿著相機的男子用手肘推擠，立刻上前去幫助這位女生。也有人透露趙露思只要看到粉絲遞信，向來都會接下，對粉絲相當耐心溫柔，暖心的舉動得到網友一致好評。