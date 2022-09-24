立法院第六會期昨(23日)開議，但立委洪孟楷認為，新的會期沒有新氣象，因民進黨近期劣跡斑斑的爭議，突顯失德失能的政府已無法滿足國人期待；他說，看到蔡總統還在臉書說，「希望不要把防疫及疫苗的議題，作為選舉的口水戰，變成負面選戰的攻擊手段」，想問「這是心虛還是做賊的喊抓賊？」

洪孟楷昨在臉書寫下，花東發生強震，蔡總統、蘇院長勘災讓花東縣長枯等兩小時，如此冷血的政府只讓災區民眾感到心寒；去年疫情最嚴峻時，蔡總統也在官邸召開防疫會議，但獨缺雙北首長出席開會，是關心選情還是在防疫，民眾自有公評！他認為，不管災情還是疫情，絕對是以民眾為最優先考量；如果政府還要將民眾分黨派、顏色、藍綠、朝野，那政府存在的意義蕩然無存。

洪孟楷進一步質疑，更重要的是，在台灣內部找敵人就是民進黨縱容側翼的結果不是嗎？過去這段時間疫苗採購持續黑箱，單價一劑多少到現在國人還是不清楚，甚至媒體報導有高達70億的價差，中間有何不可告人之處？防疫紓困特別預算編8400億，明年還要再600多億的衛福部相關防疫預算，但現階段已要開放邊境並恢復正常生活，一手要錢、一手要放寬防疫標準，邏輯完全不合理。