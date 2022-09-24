看來就算到了籃網，班西蒙斯還是想要維護自己所剩不多的名譽！班西蒙斯最近上到雷迪克播客節目，談到當年自己還在費城打球，七六人總教練瑞弗斯逼他參加訓練，最後還把他趕出訓練館，沒想到這些言論卻遭到瑞弗斯兒子小瑞弗斯暗示是在說謊！

「當時是瑞弗斯逼我參加訓練，我已經告訴瑞弗斯自己心理出了問題，還沒有為了訓練做好準備，但瑞弗斯完全不顧我的感受，堅持讓我參加訓練，」班西蒙斯表示，「然後瑞弗斯在訓練時提出一些過分要求，讓我無法接受，最終把我趕出訓練館。」

結果有名網友表達力挺班西蒙斯立場，更不敢相信瑞弗斯對待班西蒙斯如此粗暴，吸引小瑞弗斯隨即留言回覆，「兄弟，你真的相信這個傢伙嗎？如果你們知道…..」看來小瑞弗斯早就從父親那邊得知真相，卻不想把事情說清楚，只能用這種方式回嗆。

畢竟班西蒙斯上季季前弄到費城滿城風雨，不僅拒絕前往季前訓練營報到，就算開季之後，也用心理問題與背傷拒絕出賽或訓練，弄到七六人只好把他交易到籃網，到了籃網也是一場都沒打，真的會有球迷相信班西蒙斯如此牽強的藉口或理由嗎？