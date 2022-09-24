歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）昨日在美國大學的演講中，回應民眾提問時表示，如果義大利選舉碰巧朝著「困難的方向」發展，歐盟有許多「工具」可以使用，她這一番言論激起了義大利民眾的憤怒。

Scandalous & desperate attempt to influence elections



vd Leyen threatens Italians



„We’ll see, if things go in difficult direction,

we have tools, as in case of Poland & Hungary”



Commission has no right to regime change in MS,

thus violates art 4&5 TEUpic.twitter.com/LKkdRot5nk — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) September 23, 2022

綜合外媒23日報導，馮德萊恩22日在美國普林斯頓大學的演講中被其中一位參與者問及以下有關義大利選舉的問題：「您對即將到來的義大利大選會有什麼擔憂嗎？考慮到許多義大利政治家都與普丁有關係。」

馮德萊恩女士當時不尋常地說：「我們很快能看到義大利大選投票結果。如果事情朝著困難的方向發展，我們擁有很多工具（Tools）可以使用，就像對待波蘭和匈牙利的情況一樣。」

義大利右翼和民族主義民眾對這句話的理解為，如果選舉出對布魯塞爾（歐盟）不太友好的政客，那麼歐盟將會對義大利實施制裁，甚至將其歸類為專制國家。

選舉前的民意調查顯示，中右翼集團：義大利兄弟黨（Fratelli d'Italia）、聯盟（Lega）和前進義大利（Forza Italia）集團顯著獲勝。義大利大選將於9月25日舉行，由國家保守派梅洛尼（Giorgia Meloni）領導的右翼集團或將以絕大多數票獲勝。

而義大利中左翼和中右翼政客對馮德萊恩這番言論感到憤怒，一些政治人物要求道歉，而另一些則表示他們將想辦法讓她辭職，該聯盟的歐洲議會議員（MEP）已在歐洲議會提出動議，要求她解釋他的論述。

早些時候，北方聯盟黨魁沙維尼（Matteo Salvini）宣布，他在歐洲議會的團隊將會對她進行不信任投票。即使是中左翼民主黨的負責人、前總理雷塔（Enrico Letta）也明確表示，馮德萊恩的聲明「必須得到澄清」。如果這些詞沒有得到澄清，「它們將產生與預期相反的效果。」