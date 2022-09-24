2022跨聯盟籃球邀請賽的賽事進入第7天，昨天「攻城獅」對上「台中太陽」的比賽到一半，導播突然將畫面轉換成場邊的女球迷，其中一位穿著灰色背心、牛仔熱褲的辣妹，在場邊調整帽子的時後，舉起雙手的瞬間將被外套蓋住的好身材展露無遺，讓不少網友暴動，也有神人找出辣妹的IG，而辣妹本人發現影片暴紅後，也發限動回應了。

跨聯盟籃球邀請賽23日「攻城獅」對上「台中太陽」的比賽進行到一半，導播忽然將畫面轉往坐在場邊觀賽的女球迷，各式各樣的美女的畫面讓觀眾們大飽眼福，下秒導播卻將畫面停在一位超級性感的女球迷身上，只見對方穿著灰色小背心與牛仔短褲，調整鴨舌帽的鬆緊時抬起雙手，讓被白色小外套擋住的絕佳好身材一覽無遺。

不少網友看呆直呼，「導播一生平安」、「這才叫誠意」、「本集重點」、「這才是我想看的籃球」、「最佳導播獎頒出。另有神人則肉搜出該名辣妹的IG，原來她是一位叫作賴賴的網美，目前在IG上已有2.2萬人追蹤，上面可見許多性感照片。

而賴賴本人看到影片以後，也發限動表示「可以喬帽子吧？」隨後該影片被網友們瘋狂轉發，最終也登上了新聞，對此，她則發限動笑說「好險是正能量！」