日前網路流傳一部影片，一名男子趴於白色保時捷休旅車引擎蓋上，雙手緊抓著A柱，休旅車逕行行駛，畫面相當驚險。影片被上傳到網路後引發熱議，警方循線找到駕駛人林男及趴車傅男，並對傅男開罰500元。

驚險片曝光！表哥不給搭保時捷 他「趴引擎蓋」耍賴 警開罰了

男子雙手緊抓著A柱，休旅車逕行行駛。(民眾提供)

據了解，影片地點位於臺中市北區中清路與文武街口，只見畫面中，一名男子趴於白色保時捷休旅車引擎蓋上，雙手緊抓著A柱，休旅車先往右後方倒車駛出文武街，接著就沿中清路直駛，行駛過程中，趴於引擎蓋的男子數度拍打擋風玻璃，示意駕駛停車，該車駕駛卻不管不顧，逕自行駛。

經警方調查，該車駕駛林男與趴於引擎蓋的傅男為表兄弟關係，17日上午林男於東興市場吃完早餐後，欲載女友返家時，偶遇表弟傅男，傅男想搭順風車遭拒，傅男一時興起爬上引擎蓋欲阻擋林男離去，車輛行駛2百多公尺後，傅男才於中清、英才路口下車離去，期間均無人受傷或糾紛。

影片被上傳到網路後引發議論，警方表示，傅男攀登自小客車外，已違反道路交通管理處罰條例第81條規定「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者」，處新臺幣500元罰鍰，將依規定逕予告發。