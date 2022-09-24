台南市上個月發生殺警奪槍案，引發各界關注警力不足議題，人口稠密的台南市警二分局所轄派出所不滿勤務繁瑣，還得處理車禍案件，近日於網路社群槓上交通分隊警員，炮火也延燒到台南市交通大隊。台南市交通大隊表示，10月將有生力軍填補市區警力，市區派出所可望不再處理車禍案件。

台南市中西區位處台南蛋黃區，景點多、遊客也多，但轄內派出所警力編制員額少，交通分隊僅18人，每月需處理約500件大大小小的車禍，因此，部分A3車禍案件需從交通分隊轉給派出所員警協助分擔，台南市警二分局也是原台南市區6個警分局中，唯一須由派出所員警協助處理車禍的分局。

由於派出所警力同樣吃緊，台南市警五分局交通分隊隊員日前上班看動畫遭處分後，也引來台南市警二分局派出所員警在臉書社團「靠北Police」發文，直指交通分隊上班明顯就是「涼」，應把警力過剩的單位人力，拿來填補警力不足的單位。

台南市警力不足造成基層互相攻訐，也波及台南市交通大隊，即有網友發文批評交通大隊冗員多，應將該大隊警力調補各警分局交通分隊。對此，台南市交通大隊表示，10月將有警專畢業分發3人報到，優先填補市中心交通分隊警力，二分局轄內的派出所警員可望不用再處理車禍案件。

台南市警察局人事室表示，殺警案後，台南市原有預算警力缺額186人，16日已先配合員警定期請調增補28人，23日還將申請保五總隊警力支援28人，另外，也積極爭取10月警專畢業生分發人數來台南。台南市警局長方仰寧提到，正申請增加預算員額，已提報台南市政府審議中。