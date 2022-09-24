國民黨高雄市議員候選人白喬茵昨爆料農委會主委陳吉仲於2012年發表的《我國環境友善農業經營直接給付之研究》涉及抄襲。陳吉仲今(24日)稍早於臉書表示，研究報告重複比例僅3%，對外界的檢視「我坦蕩蕩」。

白喬茵指出，陳吉仲的研究報告《我國環境友善農業經營直接給付之研究》拿走農委會125萬元經費，但經比對，內容大量抄襲農委會前副主委林國慶2007年《全民造林政策之執行成果與政策分析》、2008年《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，點名陳吉仲「出來打球」。

「有人點名我要出來打球，既然這樣就正式直球對決吧」，陳吉仲說，針對他擔任主持人的執行計劃，以iThenticate比對，重複比例僅為3%，這與桃園市長候選人張善政的研究報告重複比例有5篇超過45%，還有一篇逾25%，完全不同。

陳吉仲強調，研究團隊的研究人員同時參與兩項計劃撰寫，報告也都是研究人員自己的研究及整理，這與直接從他人的內容複製貼上，情況截然不同。對於外界的檢視，「我坦蕩蕩面對，也會充分說明」。