減重已成現代人的大事，醫師表示，一名約20歲的女性上班族，工作內容從原本活動量大的行政助理，改為客服部人員，使其工作運動量銳減，短短3個月內就胖了10公斤，進一步分析，該女子還有晚睡、錯誤飲食習慣等不良的生活習慣。醫師提醒，若短時間內急遽變胖，應儘速就醫了解原因，復胖機率低；但若是慢慢變胖且胖了很久，較不易於短時間內變瘦。

外科醫師陳榮堅在個人部落格提到，有一位 20 歲左右的女孩子，原本 40 幾公斤，卻在3個月內突然胖了10公斤，還有腹脹、便秘的問題，因此就醫。陳榮堅發現，該女子原本是行政助理，公司大樓有十幾樓，她每天送公文都需要跑上跑下的，但後來該女子的工作轉到客服部，原本每天需要活動的工作，變成持續坐在位子上接電話，且因客訴案件量多使她的工作壓力也較大。

陳榮堅表示，美國研究指出，休息時的熱量消耗很重要，為NEAT(非運動性熱量消耗)，NEAT低的時候，脂肪消耗量跟著減少，導致身體沒有活動的地方，脂肪越囤越厚。

陳榮堅並表示，該女性除了工作所需的運動量大減外，她還有睡前滑手機的習慣，所以易因晚上睡不著、肚餓而吃點東西，越晚吃東西，人會越想吃甜食。

陳榮堅表示，由於少動、壓力大、睡不好、錯誤飲食習慣，均是導致體重增加的因子。他給予該女性一個運動處方為每天至少步行1800步，且要快走，並戒掉睡前滑手機的習慣，若真睡不著，「初期適量服用輕微安眠藥入眠並非壞事。」調整後，該女性的第一個月體重少了2公斤，3個月後瘦了7 公斤，腹脹、便秘問題也有所改善。