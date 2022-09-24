前立委、桃園市長參選人鄭寶清今早參加觀音區重陽敬老活動，與熱情民眾合影。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政研究案，已正式發文給農委會，各界關注進度之際，農委會主委陳吉仲遭爆百萬經費的研究報告也涉抄。對此，前立委、桃園市長參選人鄭寶清表示，該道歉就道歉，若都用騙的，相信百姓不會支持。

鄭寶清今早參加觀音區重陽敬老活動，並表示大眾要尊敬老人社會才會進步、有福氣，再度重申敬老金政見，若當選每逢過年就要發1萬元敬老金，讓長輩好好過年。

對於陳吉仲百萬經費研究報告，遭國民黨高雄市議員參選人白喬茵爆出抄襲，疑整段抄、逐字抄、連標點符號也抄。鄭寶清說，現標準與過往不同，若涉及抄襲就要誠實面對，該道歉就道歉，該處理就處理，若一而再再而三都用騙的，無論抄襲或挺抄襲，百姓都不會支持。

抄襲案延燒不止，鄭寶清也提到，前新竹市長林智堅退選後延燒至今，現在抄襲與挺抄襲雙方互咬，狗咬狗一嘴毛都不適當，強調選市長誠信原則非常重要，若一直互相糾結、攻擊，相信市民最後會做出正確判斷。