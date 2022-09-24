I get that this is a troll account, but I’ve been spammed with these messages all day. It’s not funny. I get that you just want clicks, but you’re fucking with real people who have nothing to do with this. It’s really not okay. https://t.co/D3xbn9b9fh — Anna Horford (@AnnaHorford) September 22, 2022

自從塞爾提克總教練烏度卡傳出跟球隊女職員發生不正當親密關係，且遭球隊禁賽一整季後，到底誰是這次事件的「女主角」？引發外界瘋狂猜測或影射，其中包含塞爾提克主力前鋒荷福德的妹妹安娜，也讓安娜氣到直接在推特上發文爆粗澄清。

「我知道這是一個惡搞帳號，但是我一整天都被這些訊息瘋狂騷擾，這真的一點也不有趣，」安娜轉推一個惡搞帳號的推文直接澄清，「我知道你們很想要點擊率，但是你們他X的過分了，我跟這個事情毫無關係，這樣真的很不OK。」

安娜也直接批評塞爾提克隱瞞「女主角」的做法，因為這樣子只會造成外界拚命猜測，「公開一些模糊的片段說詞，這樣的訊息只會導致瘋狂猜測，讓事情變得更加糟糕，這樣子做到底有什麼好處呢？」

其實就連塞爾提克籃球事務總裁史蒂文斯也在今天記者會上表示，球隊內部有著許多才華洋溢的女性員工，但在這一兩天對她們來說相當艱難，因為她們都是被猜測的對象，可是塞爾提克球團高層如今態度相當明顯，就是不會公布「女主角」身分藉以保護隱私。