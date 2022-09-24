民眾黨新竹市長候選人高虹安先前為了回應論文爭議開記者會，卻意外引發高低學歷的論戰，美女主播劉盈盈日前發文，表示此事爆發後最讓她驚訝的是原來高虹安也是台師大校友，但她粉專上的學歷僅從碩士開始陳列，大學所念的台師大被省略，讓劉盈盈滿腹疑問：「台師大學歷，真的不值得被提起嗎？」

劉盈盈日前發文，透露去年高虹安粉專上自我介紹的學歷部分只有記載碩士以上的部分，後來才知道她是念台師大資訊教育學系畢業，而後來學經歷部分已經完全刪除，這讓劉盈盈很疑惑，反問為何一開始不願寫出念過師大畢業？劉盈盈回憶自己的經歷，表示當年自己考大學時，成績介於台大人類哲學系跟師大社會教育學系（新聞組）之間，家人覺得念師大比較有保障，就選了師大。

劉盈盈說，念了師大後才發現自己確實對傳播有興趣，便接著申請上了師大大眾傳播研究所，最後在師大總共度過7年時光，對外都笑說把師大當醫學院念，她不理解高虹安為何一開始不列出師大經歷，「或許，覺得師大不算是漂亮的學歷，那第二個問題，什麼才是學霸？」，而就美國東北部8所大學組成的精英大學聯盟，「別說美國辛辛那提不在裡頭！就連麻省理工學院也不包含在內。」

最後劉盈盈進一步說，她查閱後在在台灣博碩士論文資料庫內，她的論文雖然瀏覽人數不多，但引用人數也有兩位數，高過於高虹安的「2次」，並強調：「出了社會，學歷不一定重要，從學校裡學到的為人處事，比較重要！」網友回應：「沒辦法！台大比較香」、「經過這段政治鬥爭後，發現人品比學歷重要」、「1、他沒有自稱自己是學霸。2、完整的記者會他有提到連師大都是榜首進去的。」、「政治人物的話聽聽就好，尤其是快要選舉的時候」，劉盈盈親回：「我也是發發牢騷而已」。