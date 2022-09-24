美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於美東時間23日聯合國大會場邊與中國外長王毅會談。會後美國國務院發布新聞稿指出，布林肯在會中強調美國對維持台海和平穩定的承諾，並闡述維護台海和平穩定攸關區域乃至全球安全與繁榮。

對於拜登總統、布林肯國務卿等美方各級官員，在短短一周內多次利用聯合國大會的雙邊及多邊場域，重申對台海和平穩定的堅定支持，外交部表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，本年聯合國大會開議至今，由於中國近期以來的挑釁行為，使台海議題成為討論焦點。除了美國及理念相近國家紛紛透過各種場合，公開表達對台海和平穩定的關切，以及對台灣的支持；中國也試圖利用相關機會為其破壞和平的行為辯解。例如中國外長王毅在本月22日曾利用亞洲協會紐約總部的演講場合，傳遞其以「一個中國原則」合理化其對台灣威脅的謬誤論述，誆稱台美合作破壞現狀、危及台海和平等，企圖以悖離現實的論點和批評，來混淆國際視聽，掩蓋中國才是挑釁者的真相。

外交部表示，由美、歐等國一周以來的公開發言及外交行動觀之，中國絕對難以任何辭藻遮掩其破壞台海和平的事實，或粉飾其改變現狀的野心。

外交部重申，面對中國企圖改變現狀的挑釁行徑，我國政府除呼籲各國持續同聲予以譴責之外，也將持續強化自我防衛能力，強化台美安全夥伴關係，並與所有理念相近國家合作，持續遏止中國改變台海現狀行徑，維護台海安全及印太地區的自由開放與和平穩定。