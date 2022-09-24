租房子真的要互相，一名網友分享，他們家把位在台中綠園道旁的公寓出租，日前收回「居然是這個模樣」。不僅白色牆面變成黃斑色、地板有黑色汙漬，浴室充斥著黴菌更讓人傻眼。扯的是，房客女兒退租前竟說：「如果你們整理乾淨，我還想續租」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」分享奇聞，他們家有一間位在台中綠園道旁的公寓，以每月租金1萬元租給房客20年，收回時進屋一看，家人都呆了。

恐怖浴室充滿黴菌，必須拆除重建。（翻攝爆廢公社公開版）

「我以為租給忍者龜，把房子打造成下水道風格」，原PO說，他們全家搬回彰化老家後，他因工作需求重返台中租屋，當年曾請求媽媽把房子收回，他照付房租，但媽媽考量房客經濟能力不是很好，這件事不了了之，直到該房客退租，媽媽才改讓他住。

原PO強調，要不是小時候住過這間公寓，「不然跟我說裡面死了幾十個人我都相信」，為了健康著想，浴室必須拆除重建，其他包括廚房在內的慘不忍睹屋況，只能請人盡量清潔。

網友見狀大驚，到底是什麼樣的人才能把房子搞成這副德性，「真的感謝您母親，讓這房客過去20年沒有機會危害其他房東」、「整間房子都是油煙燻的，這家子是抽菸？還是整天燒香」、「有兼營宮廟吧，怎麼會弄成這樣」、「那廁所...再急都上不出來」。