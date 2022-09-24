前中國小姐冠軍張淑娟近日捲入多年前的緋聞，被周玉蔻點名曾與蔣孝嚴過從甚密，昨(23日)張淑娟發表聲明捍衛清白，並將在近期提出告訴。對此，作家蔡詩萍昨發長文力挺老友，他認為這一切風波莫名被翻出的答案只有4字「選舉了嘛」，更表示平時不是很主張事件當事人告媒體，但這回他覺得張淑娟是被莫名拉出，成為「做選舉攻訐的陪葬」，「我會挺張淑娟的。老朋友，加油。」

蔡詩萍昨拉長文，表示稍早聽聞張淑娟已經決定提告，蔡詩萍平時是不主張當事人動輒對媒體或媒體人提告，但如果張淑娟這回僅單純發聲明澄清喊冤，「你覺得此時此刻，為選舉殺紅眼的『那些所謂資深媒體人』，會謙卑的自我檢討，反省，說『喔對不起，我搞錯了』嗎？我想，應該是不會的。所以，張淑娟不提告，她，能怎麼辦？」

綜觀整起事件，從擠牙膏式的爆料到點出對方姓名，蔡詩萍指出：「我所不理解的是：這要跟選舉扯上什麼關聯？是蔣孝嚴要選嗎？我也不理解，把一位淡出江湖許久的前中國小姐扯出來，是還誰公道？」他也不明白事件過了如此多年，中間時間為何沒有媒體人跳出說真相，至於為何要在此時再次被提出，並聲稱還當事人正義？蔡詩萍說：「答案，其實也只有一個：選舉了嘛！」

蔡詩萍表示，如今往事被翻出，「而更糟的，是又拉上一位『前中國小姐』做選舉攻訐的陪葬？！你說，如果你是張淑娟，你能不挺身而出，捍衛自己的名譽，捍衛自己被打亂的，淡出名人光環的平靜生活的權利嗎？」為此，他力挺張淑娟提告保護自身名譽，其他網友也表示：「真心支持張小姐提告捍衛自己的名譽」、「為了選舉不擇手段，已經不是美麗的寶島了」、「此事若不提告，何以正事聽」、「我認為每一個人都有底線，當被踩線時，當然回擊，周小姐被污衊才有如此舉動，張小姐亦是」。