美國聯準會（Fed）本周升息3碼後，市場擔憂Fed後續激進調升利率，將加劇全球經濟衰退風險，周五（23日）美股四大指數全面下殺，道瓊指數暴跌近500點，逼近2年新低，跟台股連動較高的費城半導體指摜破7月初低點，影響所及，台積電ADR狂殺2.3%再度破底，下周投資人應留意後續走勢，一旦7/5台積電433元低點失守，接下來恐面臨4字頭保衛戰。

美國 9 月製造業採購經理人指數（PMI）51.8，創兩個月新高，服務業和綜合 PMI分別為 49.2 和 49.3，均改寫三個月高點，但經濟數據報喜非市場所樂見，代表Fed後市可能再度大幅升息，成為股市致命傷。

周五投資人還在消化Fed連續三次升息3碼的決定，憂心為了打壓通膨，Fed進一步緊縮貨幣政策，恐讓美國經濟陷入衰退，拖累投資情緒，歐美股市再度跳水，油金等商品市場全面下挫，紐約油價跌破80美元，但美債殖利率與美元逆勢飆高。

周五（23日）道瓊指數下跌 486點（或 1.62%），收 29590點；那斯達克指數下跌 198點（或 1.8%），收 10867點；標普 500指數下跌64點（或 1.72%），收3693點；費城半導體指數下跌 35點（或 1.45%），收 2408點。

道瓊指數兩周累計跌幅近 8%，6月17日以來首度收在3萬點以下，創2020年11月以來新低，從年初至今已回檔19.6%，距空頭熊市下跌20%門檻，僅一步之遙。那指兩周跌幅超過10%，為2020年3月疫情爆發以來最慘。

五大科技巨頭骨牌全倒。亞馬遜重挫3.01%最兇猛；蘋果下跌 1.51%；Meta（原臉書）跌1.69%；Alphabet（Google母公司）下跌 1.4%；微軟跌 1.27%。

費半指數幾乎一片黑。輝達（NVIDIA）小跌 0.36%；超微（AMD）下跌 2.22%；英特爾下跌 1.96%；應用材料跌0.88%；高通下殺 2.01%；美光逆勢上漲 0.89%。而台股ADR部分，台積電 ADR狂殺2.33%至73.87美元，摜破7/6收盤價75.56美元；聯電 ADR下跌 1.83%。

23日在台股交易的台積電重挫2.05%（或9.5元），收在455元，距前低7/5收盤價433元不到5%，一旦433元價位失守，恐面臨4字頭保衛戰。

高盛集團在最新報告中表示，Fed激進升息步伐未放緩，恐拖累美股估值，將標普500指數年底目標價下修16%，從原本預測的4300點降至3600點。23日標普500收在3693點，幾乎逼近3600點目標。

專家指出，投資人意識到持續升息，將不利於企業財報，雖然企業估值已經下修，但仍然偏高。未來利率還有大幅調升的空間，屆時全球經濟衰退可能比預期更嚴重。