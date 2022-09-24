關於國防部政戰高階將領人事異動部分，據了解，已核定現任政戰局副局長陳育琳少將，升任陸軍司令部政戰主任，將成為國軍史上首位女性中將，相關人事案均在10月1日生效。

其實陳育琳由政戰學院院長接任政戰局副局長時，就創下女性擔任政戰局副局長最高職位，如今升任陸軍司令部政戰主任，將在10月1日同步晉升為陸軍中將，成為國軍史上首位女性中將。

此波人事部分還包含陸軍司令部政戰主任楊安中將丶副主任張維新少將，雙雙轉任為政戰局正、副局長，陸軍副主任則由現任陸軍十軍團政戰主任詹國義少將升任。