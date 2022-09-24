九合一選舉將在年底投票，近期話題與砲火猛烈引各界關注。一份最新民調顯示，高達65.6%的民眾最在意的「選舉地雷」是貪汙賄選，第二、三名則是學經歷造假41.7%與暴力行為33.4%；也有39.3%的民眾認為，參選人危機處理做得好，可能會增加自己的投票意願。此民調若與民情相符，可見綠營近期猛打的學歷議題並非民眾最關心的事，貪污賄選問題才是首要之重。

《Yahoo奇摩》20日起針對年底選舉進行網路民調，截至今（24）日中午10時30分，已有9700人參與投票。在「你的選舉地雷前三名是哪些？（複選）」這題，依序是：貪污賄選65.6%、學經歷造假41.7%、暴力行為33.4%。另外，桃色緋聞獲得26.1%為第四名，口無遮攔獲得25.7%為第五名。

針對「若參選人危機處理做得好，會增加你的投票意願嗎？」認為可能會的民眾為39.3%、一定會20.9%、不太會19.1%、一定不會10.6%、不知道／沒意見10.1%。

此民調參與者以男性居多達53.9%，居住地以北部（北北基/桃竹苗）達55.4%，年齡方面則以41~45歲最多達17.9%、36~40歲達17.0%、46~50歲排第三達12.5%。