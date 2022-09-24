張善政上《章新漫談》秀「青椒炒牛肉」，破萬網友朝聖期許端更多市政牛肉。(張善政競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政上《章新漫談》秀「青椒炒牛肉」，破萬網友朝聖期許端更多市政牛肉。(張善政競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政一鏡到底示範切青椒。(張善政競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

張善政一鏡到底示範炒青椒、爆牛肉。(張善政競辦提供／蔡依珍桃園傳真)

有13.8萬訂閱戶的中壢眷村子弟YouTuber章新，近日邀請國民黨桃園市長參選人張善政上節目，張在鏡頭前大秀廚藝，笑說在美國時是窮留學生，和同學共5人自組美食團輪流煮菜，從第一年「打死賣鹽的」到後來色香味俱全，他也當場示範「青椒炒牛肉」，讓章新大讚青椒脆、牛肉香，強調治大國有如烹小鮮，期許他為市民端上一道又一道的市政好菜。

影片23日晚間上線，當晚就吸引破萬人次觀看，網友也都給予正面肯定，「會做菜的男人最棒！」「從做菜過程看得出來是有所堅持擇善固執的人。希望他的願景可以在桃園實踐」、「難得看到這麼優雅的善哥還會做菜，真是欽佩。」、「院長的手藝不錯，從炒菜的過程看得出院長很會當家的人。」

章新是桃園中壢龍岡的眷村子弟，曾經管理過食品工廠，當過業務主管，因為喜歡做菜與聊天，跟妻子在YouTube開設《章新漫談》頻道，邊做菜邊聊天的風格，有13.8萬訂閱戶。

張善政回憶在美國留學時，窮留學生覺得出去吃西餐太貴，和朋友組了「美食團」，5個人周一到周五輪流做菜，週末自己到外面吃，笑說在美國5年，第一年被嫌「打死賣鹽的（意指做的太鹹）」，「後面幾年燒出來，同學都說滿好吃的，我進步蠻快的！」

張善政也現場製作「青椒炒牛肉」，從切青椒、製作勾芡醬汁、炒青椒、爆牛肉等步驟，張善政都相當熟練，還分享偷吃步懶人作法，讓章新也讚是「老手」，香噴噴端上桌，章新品嚐後稱許：「青椒脆 ，牛肉香，分開吃的時候各擅勝場；合在一起吃，就像族群融合一樣，爆發出不一樣的火花。」

章新也趁機問：「如果明天一覺醒來當上桃園市長，會怎麼帶來不一樣的桃園市？」張善政以美食切入，「桃園有太多好吃的東西，客家菜，原住民的菜，閩南菜，還有忠貞的雲南米干，這些都是桃園特色美食。」首先要做的，就是把提升桃園的美食文化，「但是不能只有吃，要大一點的格局，所以接下來就是建設，像是捷運、航空城這些，打造一個不一樣的桃園城鄉風貌。」

張善政表示，他希望讓年輕人在桃園安居樂業，樂於創業、樂於成家，「年輕人會把桃園當作一輩子，長長久久的家。配合多元文化，把桃園打造成多采多姿的生活空間。」章新期許張善政能做善良的政治人物，營造良善的政治空間，「治大國有如烹小鮮，今天看到善哥真的會做菜，不是只有嘴巴說的一口好菜，希望有一天當上桃園市長，能為市民端上一道又一道的市政好菜。」