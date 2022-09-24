前中國小姐冠軍張淑娟遭媒體人周玉蔻點名和蔣孝嚴過從甚密，昨(23日)發聲明回應絕無做過任何損害清白的事，對於無端捲入緋聞，將正式提告，對此，「頑石劇團」藝術總監郎亞玲也為張淑娟抱不平，語重心長表示：「戰勝邪惡是如此不易」。

郎亞玲昨（23日）發文寫下：「看見周玉蔻指稱中國小姐張淑娟和章孝嚴有染一事，勾起我內心極大的感慨」，接著透露張淑娟是研究所學姐，兩人在迎生聚餐相識，上過同一堂課後，發現她認真向學，每堂必寫筆記，即便早已修過的課，也為了鑽研選擇旁聽，平易近人的她，在系裡人緣極佳，做人也毫無架子，更強調以她的年紀，每週開車從台北到台中上課，若非潛心向學，誰有這種能耐，尤其在研讀研究所前，繪畫造詣已經頗有名聲，甚至開過個展。

話鋒一轉，郎亞玲提到多年前一名演員勒索她不成，便在網路散布謠言，甚至找媒體用抹黑爆料的方式，讓她一夕成為劇場敗類，雖然試圖透過司法獲得平反，但礙於司法對媒體的縱容，最終未能得到公平結果，真正犯錯的人也未受到法律制裁，頓時意識到不管名人或小咖，都有可能變成媒體刀殂下的魚肉，讓努力大半輩子的人生，瞬間被貶到一文不值。

郎亞玲強調若還有人性尊嚴，這種傷害注定會趴下很久，還不一定能站起來，加上若所有第三者都抱著看好戲心態，那選舉選誰都無所謂，因為我們還是處於公民素質很差的社會，可以任由個人利用媒體得逞私慾，讓所有人不自覺成為共犯之一，接著怒斥：「周小姐，蔡小姐，都是我們台灣社會自身縱容出的媒體人，假媒體之名，行個人私利的典型。醜陋不堪」。