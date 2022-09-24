鴻海(2317)宣布透過關係企業Foxteq Singapore，與印尼Indika能源（Indika Energy）旗下Mitra Motor Group（MMG）建立合資公司Foxconn Indika Motor（FIM），布局電動車及淨零排放應用生態系，加速印尼電動車產業生態系發展。

鴻海今年1月與印尼投資部、印尼電池公司、Indika能源公司及Gogoro簽署合作備忘錄（MOU），將共同聚焦電池及電動車相關產業鏈，在印尼開發永續的新能源生態鏈。合作初期將優先聚焦磷酸鋰鐵（LFP）與固態電池，目標發展印尼的新能源和電池平台。

此次FIM的成立，即為落實上述合作備忘錄計畫，由Indika能源持股60％、鴻海持股40％，採取營運本地化（BOL）模式，分為建設、營運和在地化三階段進行，以商用電動車及電池製造為主要業務、並提供管理諮詢服務。

Indika能源董事兼集團執行長Purbaja Pantja 表示，印尼具備可觀的電動車發展潛力，此次合作將在印尼打造全面的電動車生態系，目標使印尼成為領先的電動車和電池生態系開發商之一。印尼政府先前訂定2030年實現200萬輛電動車和1300萬輛電動摩托車目標。

鴻海電池戰略負責人吳易座表示，印尼為東協最大經濟體，也是今年G20和明年東盟的領導者。致力於實現淨零排放目標。合資公司FIM的設立，凸顯鴻海致力支持與印尼合作夥伴實現建立永續生態系的共同目標承諾。