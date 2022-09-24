名嘴周玉蔻近日不斷以家務事攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安，被外界質疑與民進黨台北市長參選人陳時中關係匪淺。陳時中昨雖緊急切割稱兩人私下未聯絡，不過無黨籍台北市長參選人黃珊珊也炮轟，陳時中一邊切割一邊上節目爭取曝光，「沒有立場，那表示你的立場跟周玉蔻一樣。」

媒體人周玉蔻近日以蔣萬安父親蔣孝嚴的陳年緋聞炒作，甚至更指名女主角是昔中國小姐張淑娟，讓張憤怒喊毀名節將提告。也引發外界認為周玉蔻緊咬蔣萬安是為助陳時中選情，卻因此帶來負面效果，陳時中作也緊急切割強調與周玉蔻無私交。

黃珊珊今上午出席台灣心臟外科研究發展協會演講，會前受訪表示，陳時中不需要一邊切割，一邊上節目爭取曝光，黃珊珊強調，誰無父母；誰無子女，家人受到從政者很大影響，用家人事件來操作選舉非常不道德。

黃表示，陳時中先生也有孫子，如果他可以忍受這樣的污衊，將來怎麼教育孫子，同樣地蔣萬安先生有小孩，至親被指控，小孩在學校怎麼面對，黃珊珊痛批周玉蔻，指責別人家人的同時，到底有沒有良心跟良知？

而陳時中一邊切割周玉蔻，卻未公開譴責周玉蔻的行為，黃珊珊表示，陳時中在這事件上沒有立場很奇怪，若有人用他的家人來做選舉操作，我相信陳也會捍衛家人，黃珊珊也呼籲陳時中，至少該說句公道話，「請不要再這樣子，至少該說停止指控」，最後黃強調，顯然陳時中沒有立場，那表示陳的立場跟周玉蔻一樣。

另黃珊珊也在臉書上寫下，每個人都有家人，政治人物的家人更是格外受到外界關注，已經犧牲很大。選舉要比，就比較誰適合當市長，不應該去牽扯別人的身世、家人的緋聞，這與選舉的競爭有何相干？

黃寫下，陳時中也有家人，至少要出來說句公道話，而非一面切割，又跟這位媒體人一搭一唱，繼續上他的節目包裝搶曝光。