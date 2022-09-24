日本預計10月中上旬開放自由行，但入境認可的疫苗廠牌至今未包含高端；防疫指揮官王必勝坦言，要去日本只能先自費拿PCR證明，恐多花3500元。今年3月，時任指揮官陳時中稱與日本積極溝通，現卻無果，無黨籍台北市長候選人黃珊珊今上午被問及此事，直呼中央政府要負起責任，如果答應的事沒做到，至少該跟國人道歉。

根據日本現行規定，入境者需接種3劑疫苗，或提供入境前72小時內的PCR陰性證明。但日本認可的疫苗廠牌未包含高端，打高端的民眾，赴日前必須自費做PCR。指揮中心發言人莊人祥補充，「不能補打別廠牌疫苗」。

陳時中今年3月曾在疫情記者會上透露，我方會持續與日方溝通，他並稱日本承認高端「應該為期不遠」。沒想到現已10月，仍舊卡關。

黃珊珊認為，當時國人相信政府選擇高端，能否讓國產疫苗得到各國認證，是中央政府的責任，如果答應的事沒做到，「至少該出來跟大家say sorry」。