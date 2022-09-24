台灣民意基金會20日公布最新民調顯示，非常贊同總統蔡英文處理國家大事方式的人，在1個月內銳減7.2個百分點，等同流失了約140萬鐵粉，逼近新執政困境的臨界點。有網友24日在PTT發文表示，民進黨這次選舉如果大敗，英系人馬將是頭號戰犯。

2020年總統大選，蔡英文總統得到817萬票，未料，過去1個月，小英流失約140萬鐵粉，這也意味著人民對綠色執政愈來愈反感。此外，蔡英文先前為力挺前新竹市長林智堅，無視其論文抄襲被台大撤銷碩士學位，仍要求全黨力挺，更讓不少綠營年輕支持者心寒。有網友在PTT發文問及，「民進黨會選成這樣，會是黨內都在自保不介入嗎？」他說感覺目前民進黨就是自掃門前雪，大家都在顧各自的盤，所以台北市長參選人陳時中的選情，也沒看到有什麼山頭級的去幫忙強力扭轉。

對此，有名網友回文分析，直言「民進黨這次選舉如果大敗，英系人馬是頭號戰犯」。該網友指出，民進黨目前黨內六大派系中，領頭的英系是基礎最薄弱的，2020年突如其來的疫情，對英系而言是轉機，橫空出世一個陳時中。英系人馬的如意算盤就是台北市拿下來當灘頭堡，陳時中成為英系的新領導人，他們便能安插人馬進入北市府。若陳時中選上北市長，代表蔡英文在2024年總統選舉可以叫牌，陳建仁出現的機率就會變大，屆時英系又能延續中央執政。

針對前立委郭正亮日前爆，新潮流在這次台北市長選舉安插的人馬，似乎在陳時中競選團隊被架空一事，該網友說若此事為真，那就代表這次台北市長選舉，英系要扛下全部責任。若台北市倒掉，蔡英文就等於提前跛腳，接著就是賴清德時代。

針對英系人馬近日作為，該網友質疑，是為了急著找下一個宿主而自行運作？若是如此，就可解釋為什麼民進黨在台北市的操盤會荒腔走板。而民進黨打高虹安打得兇，某程度是因為英系在一意孤行之下，台北、桃園、新竹市三地選舉是互相影響的。台北跟桃園目前還是戰況膠著，但是新竹市已經隱約有高虹安穩定領先的趨勢。若新竹市大局已定，必產生共伴效應，最糟情況恐台北、桃園、新竹三輸。