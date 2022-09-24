媒體人周玉蔻近來緊咬國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴20多年前的「晶華緋聞案」，爆料該案女主角就是前中姐張淑娟，張淑娟23日控訴周玉蔻毀人名節，將在近日提告。國民黨台北市議員王鴻薇今天說，她昨天與張淑娟通電話，張淑娟情緒是比較憤怒，認為自己無端被捲入，因此堅決提告。

張淑娟昨日透過王鴻薇發出聲明回擊，王鴻薇今天出席蔣萬安松山區後援會成立大會表示，她昨天跟張淑娟通電話，張淑娟非常生氣，第一時間出來澄清，她先發自己的聲明、律師函，預定下周一會正式提告，不過，她明天會再跟張淑娟確定，若還是如原訂計畫周一提告，也會幫忙代發採訪通知 。

王鴻薇指出，他們兩人昨天很短暫、斷斷續續通電話，基本上張淑娟情緒是比較憤怒的，張認為自己莫名其妙無端被捲入這件事，一定要採取行動，張的朋友也認為絕對不能夠縱放，必須捍衛自己的清白，因此張淑娟昨天蠻堅決要提告。

她補充，除了周玉蔻、蔡玉真兩位之外，那如果有其他人也隨之起舞、隨便亂說的話，張淑娟也會採取法律行動。