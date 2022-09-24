Shohei unleashed the curve for No. 200! pic.twitter.com/hsJKwUjkbK — MLB (@MLB) September 24, 2022

天使二刀流投手大谷翔平首度跨越單季200K大關，他24日登板對戰雙城5局失2分，送出7張老K，單季達到203K，生涯累計425K。大谷的鐵桿球迷、FOX體育球評班韋藍德（Ben Verlander）專文評論，即使「法官」賈吉（Aaron Judge）該拿MVP，但是大谷更有資格。

有些人質疑天使戰績不佳，然而棒球MVP票選是不看球隊戰績的，這是他們和職業籃球、美式足球最大的差別。以單兵能力而言，恐怕沒有比大谷更厲害的人，他只占用1個位置同時能扛兩位頂尖球員的職責。大谷登板前後不再需要輪休，他甚至多次在登板隔天轟出全壘打。

Shohei Ohtani, Matrix moves.



"What the...F" 😂



[And then helps clean up the broken bat.] pic.twitter.com/ndBUuF2IBl — Rob Friedman (@PitchingNinja) September 24, 2022

班韋藍德分析大谷的數據，他投球表現相當於勇士左投弗里德（Max Fried），打擊表現相當於勇士三壘手萊利（Austin Riley），這兩人正是衛冕軍勇士本季最強的兩個球員！賈吉追逐的全壘打、三冠王紀錄都有人達到過，大谷則是百年一見的奇才，「所以我相信最有價值的球員是大谷翔平。」

大聯盟球評曾在討論中提到，如果大谷這樣的投打表現只是他自己的常態，那他豈不是年年都該拿MVP？話雖如此，全壘打王邦茲（Barry Bonds）生涯7座國聯MVP，包括2001-04年的4連霸，只要是真正很強的球員，「年年都拿MVP」也沒什麼不可以。