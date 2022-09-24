烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）接受法國媒體專訪，表示「震驚」，是因為以色列打從一開始就沒有為烏克蘭提供與俄羅斯作戰的任何援助，而且以色列這段期間還向其他國家出口武器。

據法國《法西日報》（Ouest-france）23日專訪報導，澤倫斯基向記者表示 :「我很震驚。我不明白。以色列沒有給我們任何東西，什麼都沒有，零……我知道他們必須保衛自己的土地，但我收到了以色列向其他國家出口武器的信息。為什麼不給我們防空系統？」澤連斯基問道。

「我在陳述事實：只是與以色列領導人開會討論，對烏克蘭沒有幫助。你可以看出俄羅斯對以色列的影響力，」他說。

他還表示，希望「德國、土耳其和美國採取果斷行動，因為防空武器製造商很少」。 並呼籲法國和西方提供更多武器，也對以色列政府缺乏對烏克蘭的支援感到遺憾，並希望恢復與中國的關係。也在專訪中談到，烏方超越烏俄戰爭的目標：加入歐盟和重建烏克蘭，還有承認在非洲、中南美洲外交這一塊輸了俄羅斯。