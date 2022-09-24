最近《可不可以放進去一下下就好》這首歌曲爆紅，律師呂秋遠表示，這首歌有些人覺得很有趣，但也有些人聽完感覺被冒犯。他認為這首歌若只是唱來搞笑很好，但千萬不要隨便對著人亂唱，因為可能觸及性騷擾防治法，畢竟律師費很貴的。

呂秋遠日前在臉書發文說，最近有首歌《可不可以放進去一下下就好》爆紅，許多人將其譽為神曲，但有人認為這首歌曲的背後藏著嚴重的性別平等問題，而他基於職業病，聽完這首歌立刻想到「性騷擾防治法、性侵害犯罪防治法、跟蹤騷擾防治法」。

呂秋遠表示，在許多人眼中，這只是很好笑的創作，旋律有趣、畫面古樸、歌詞低俗等三大要素融合，讓整首歌變得很洗腦。況且，若要認真看，很多地下樂團創作的歌詞也都很血腥暴力與色情，這些難道都要禁止嗎？那麼說好的言論自由去哪了？

呂秋遠指出，過去一個卑南族的歌手陳明仁曾唱紅一首歌《可憐的落魄人》，但當時卻被新聞局的廣電處封殺，因為覺得這首歌曲的詞意頹喪、意境晦淫、曲調狂盪、文詞粗鄙，但現在想想，這些歌曲，有嚴重到禁播的地步嗎？

呂秋遠也說，《可不可以放進去一下下就好》這首歌很有意思，搭配作者的唱腔、背景、MV畫面、旋律，要飆上百萬點閱一點都不困難，但若真有人覺得被歌詞冒犯，請大家不要苛責這些人（包括我），甚至認為他們是強調性別平等過頭的無聊人士，因為在性侵害的實務工作裡，真的會遇到說「可不可以放進去一下下就好」的人。

呂秋遠分享，先前有對男女去陽明山約會，兩人看夜景的時候，男方開始對女方上下其手，但女方覺得太快了，便制止對方。怎料，男方卻靠近他耳邊說「可不可以放進去，一下下就好。」下秒就把手伸到她的裙子裡，讓女方崩潰直呼「什麼叫做一下下就好，你很噁心。」然後就逃跑了。

呂秋遠表示，這首歌若只是博君一笑確實很有創意，但若隨便對人唱恐有性騷擾防治法的問題，因此別在同事聚會裡，想唱就唱，律師費很貴的。另外，也呼籲各部會的小編，能否別拿這個梗來開玩笑，跟上時事很好，但對性侵害被害人來說真的很傷。