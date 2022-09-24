癌症是我國10大死因之一，其中肺癌的致死率最高，除了抽菸以外，許多原因都可能導致肺癌發生，越是早發現，就能盡快治療，是讓病情穩定的重要關鍵因素。一名泰國女子從不吸菸，卻還是罹患肺癌，醫生進一步診斷後發現可能與她「燒香」習慣有關。

致死率最高的癌症為肺癌。（示意圖/翻攝自Shutterstock）

泰國有一名呼吸系統疾病專科醫生馬努日前在臉書分享一則病例，有位65歲的婦人每年都會做健康檢查，而有次醫生透過X光檢查出左肺有腫塊，並被診斷為2A期肺癌，所幸癌細胞還未擴散。這位女子雖患有高血壓，但沒有咳嗽、發燒、疲憊、胸痛、體重下降等肺癌常見症狀，不料一年後腫塊卻越來越大。

癌症及早發現及早治療。（示意圖/翻攝自達志影像）

經過馬努詢問後才得知這名女子是位虔誠的佛教徒，每周四都會在上班處點20根香，而這個習慣已經持續了6年，指出「燒香」就是罹患肺癌的主因，所幸發現的早，治療非常順利，這名女子也在罹癌後停止燒香的習慣，病情持續追蹤了7年，也都完全沒復發。提醒民眾，要定期去做身體檢查，即使沒有抽菸習慣且還避免了二手菸，但仍可能因空氣汙染罹患肺炎，盡早發現，才能讓病情恢復的更良好。