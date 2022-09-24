民進黨新北市長參選人林佳龍今出席鄭宇恩八里聯合競選總部成立大會再度口誤！把「十三行博物館」說成「十四行博物館」，發現錯誤後隨即更正。

鄭宇恩八里聯合競選總部成立大會今找來前台北縣長尤清站台，林佳龍說，尤清過去為新北市打下很多基礎，民進黨過去在新北執政16年，現在新北市很多建設都是當時建立的，包括像新板特區，都是尤清老縣長任內規畫推動。

尤清在旁補充說明，「十四行博物館」也是在他任內規畫推動，但卻把「十三行博物館」講成「十四行博物館」，林佳龍也跟著說錯，發現出錯後隨即更正。

林佳龍表示，民進黨在新北市已經17年沒有執政，現在提出「新北大翻新」，就是要讓大家比較，民進黨過去執政的16年比國民黨執政17年更好，另外，總統蔡英文完全執政後，透過很多預政策算讓新北有新發展，但新北市政府並沒有大建設，很多都是中央在推動，所以這次民進黨全黨團結，希望「新北能大翻新」，重新讓新北成為台灣第一大都市及最進步的國際城市