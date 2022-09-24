據澎湃新聞報導，大陸十一黃金周假期臨近。多家線上旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，大陸國慶旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢。

根據途牛旅遊網9月22日發佈的數據，今年大陸國慶假期，部分用戶選擇在節前請假1-2天，以此提前享受2022年最後一個長假。從預訂數據來看，今年大陸國慶假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日-10月5日之間。

途牛旅遊網表示，大陸國慶期間本地遊、周邊遊出遊人次佔比為64％，長線游出遊人次佔比為36％。本地遊、周邊遊是今年大陸國慶旅遊消費主流，預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出。

截至9月21日，途牛旅遊網近一周大陸國慶團期的預訂訂單比上周增長38％。從出遊人次的具體數據來看，本地遊、周邊遊是今年大陸國慶出遊的消費主導，預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出，出遊人次佔比為64％。短行程、短周期的出遊趨勢下，更多用戶選擇自駕的出遊方式，出遊人次佔比為43％。

同程旅行9月19日發佈的《2022「十一」假期旅行趨勢報告》顯示，近一周「十一」相關旅遊搜索熱度環比上漲172％，假期出行的機票、酒店搜索熱度上漲136％。中秋節後各類休閒度假為主題的高星級酒店用戶關注度上漲130％。

今年大陸國慶放假7天後需要連上7天班，因此，拼假調休成了眾多用戶的選擇。受到疫情帶來的不確定性影響，將七天長假拆分成若干個一兩天的本地及周邊「微度假」將是今年的主旋律。馬蜂窩旅行玩樂大數據顯示，近一周，「十一去哪」搜索熱度上漲90％，預計本地遊訂單量在假期旅行產品中的佔比將較去年同期上漲25％。

途牛旅遊網數據顯示，用戶出遊天數方面，更多用戶選擇了1-2天的出遊行程，佔比為35％；其次為3-4天的行程，出遊人次佔比為28％。上海、南京、廣州、北京、杭州、合肥、常州、武漢、珠海、無錫上榜「2022大陸國慶出遊熱門客源地城市TOP10」榜單。暑期以來，上海用戶的出遊熱情及出遊意願明顯，並連續位居途牛「2022中秋出遊熱門客源地城市TOP5」「2022大陸國慶出遊熱門客源地城市TOP10」榜單榜首。除上海以外，華東地區的南京、杭州、合肥、常州、無錫等城市市民的大陸國慶出遊熱情同樣不容小覷。

從途牛旅遊網最新預訂數據來看，北上廣以及華東城市市民的本地遊、周邊遊需求更為旺盛，在「2022大陸國慶周邊遊熱門目的地TOP10」榜單中，廣州、杭州、南京、珠海、上海、常州、無錫、北京、黃山、安吉等目的地的熱度排名靠前。此外，在途牛旅遊網推出的「大陸國慶狂歡」產品推薦專題中，主題樂園、休閒度假、鄉村游、海濱度假、親子游等出遊主題均是本地遊、周邊遊用戶的熱門選擇。

長線遊方面，西安、麗江、大理、張家界、桂林、廣州、香格里拉、三亞、福州、西雙版納入選「2022大陸國慶長線游熱門目的地TOP10」榜單。值得注意的是，在此次長線游熱門目的地榜單中，麗江、大理、香格里拉、西雙版納排名均比較靠前，雲南對長線游用戶的吸引力可見一斑。

此外，在去哪兒平台攻略中，分享反向旅遊的帖子不在少數。隨著全國交通網的鋪設，想要到達任何地方都可以輕鬆出行，一些旅遊環境優質，但知名度較少的旅遊地，憑借著低消費高服務的特點，受到大家喜愛。去哪兒大數據顯示：鶴崗、漢中、克拉瑪依、保亭、海東等地區是今年大家更青睞的小眾目的地。

據去哪兒大數據顯示，截至9月22日，全國「冷門城市」酒店預訂間夜量同比2021年同期增長三成，同比2020年增長七成，比2019年疫情前增長兩成。其中高星酒店預訂間夜量增幅明顯，比2021年同期增長四成，比2020年增長五成，比2019年疫情前增長三成。

從全國範圍來看，今年以來的小眾目的地集中在海南、新疆、陝西、青海、西藏、湖北、湖南、貴州、甘肅、遼寧等省份，除去熱門旅遊地之外，一些「冷門」旅遊景區逐漸被大家發現，例如七仙嶺、太白山、阿西里西大草原、指南村、丙中洛景區等。

「目前長線旅遊依舊面臨許多不穩定因素，但反向旅遊已經成為年輕群體出遊的一種熱潮，預計十一假期小眾旅遊地或將迎來新的客流高峰。」去哪兒CMO黃小傑說道。

黃小傑注意到，小眾目的地分布的「冷門」城市，高鐵、飛機、五星級酒店等基礎設施很完善，恰好符合了年輕人想要低成本或者高價值服務的願望。

據去哪兒平台顯示，黑龍江鶴崗、陝西漢中、新疆克拉瑪依、海南保亭、青海海東、陝西延安、遼寧遼陽、湖北荊門、海南文昌、黑龍江伊春等城市四星、五星酒店暑期預訂量同比2021年增長均超3倍，其中黑龍江鶴崗增幅最高達7倍，陝西漢中次之達5倍。