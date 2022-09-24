圓裕企業(6835)前8月合併營收為18.85億元，年增5.05%，圓裕企業日前加入電動車開放平台MIH，規劃多款電動車用智慧頭燈研發設計，並從2021年起也開始與美國電動車新創公司合作，供應動力系統軟板，可望於今年起逐漸擴大營收規模，為營運添動能。

圓裕專注工規手持及軍警筆電軟板，是台灣除鴻海(2317)集團之外，唯一能同時提供軟板製造、電子線組加工、零件焊接三項製程的企業，為客戶提供高度客製化的「軟板+線材」一站式解決方案廠，為掌握汽車產業變革趨勢，圓裕於 2018 年成立 LED 車燈模組部門，維持過去注重利基型、高毛利產品的策略，主要客戶為全球AM車燈市場龍頭，而該公司日前也加入電動車開放平台MIH，規劃多款電動車用智慧頭燈研發設計。

根據資誠全球數位汽車趨勢報告，未來汽車產業將朝向「C.A.S.E」四大趨勢發展，包括互聯(connected)、自駕(autonomous)、共享(shared)、電動(electric)等四個趨勢，未來隨著汽車電子功能日漸俱增，車用FPC的需求也將隨之增加；另據Prismark預估，車用PCB產值2018年至2023年年複合成長率達5.6%，而車用PCB需求主要集中在PCB多層板及FPC兩大類，且隨著線束使用量減少，FPC單車價值及用量將會持續成長。

由於車用FPC軟板為各汽車製造商相當重視的項目，圓裕從2021年起也開始與美國電動車新創公司合作，供應動力系統軟板，並於今年起逐漸擴大營收規模，為公司營運增添動能。

圓裕今年上半年稅後盈餘為1.36億元，每股盈餘為2.26元；累計前8月合併營收為18.85億元，年增5.05%。